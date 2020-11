2:3 in Aachen: Niederlage für Schwerins Volleyballerinnen

In einem ausgeglichenen Match überzeugte vor allem die Abwehr der Aachenerinnen um Libera Annie Cesar. Im Tiebreak lag der SSC zwar mit 11:10 in Führung, musste mit dem zweiten Matchball aber die erste Pleite hinnehmen. Beste Punktesammlerin des SSC war Universalangreiferin Taylor Agost mit 21 Zählern.

Weiter geht es für die Mecklenburgerinnen am Samstag (19.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schwarz-Weiß Erfurt. Am 18. November kommt es dann beim Pokalviertelfinale in Schwerin zu einem Wiedersehen mit den Ladies in Black.