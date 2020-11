Bremerhaven gewinnt zum DEL-Turnier-Auftakt gegen Krefeld

Acht der 14 DEL-Clubs nehmen am Vorbereitungsturnier für den möglichen Saisonauftakt teil. Am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) steigt zum Auftakt der Gruppe B das Prestigeduell zwischen Gastgeber Adler Mannheim und dem EHC Red Bull München. Aus zwei Vierergruppen qualifizieren sich die beiden besten Teams jeweils für das Halbfinale, das Endspiel ist für den 12. oder 13. Dezember geplant. Ob angesichts der Corona-Pandemie danach die neue DEL-Spielzeit beginnen wird, ist noch unklar und soll am 19. November entschieden werden.