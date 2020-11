Unterricht im Museum: LWL bietet Platz für Schulkassen

Münster (dpa/lnw) - Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als einer der größten Träger von Museen in Deutschland bietet Schulen in der Pandemie Unterrichtsräume an. Schulklassen könnten vorübergehend in Museen ausweichen, um mehr Platz und Abstand zu gewinnen, sagte LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger am Mittwoch laut Mitteilung. «Unsere Museen sind derzeit geschlossen, wir sind offen für Neues.» Es seien große Räume mit ausreichender Lüftung vorhanden. Geeignete Räumlichkeiten hätten LWL-Museen etwa in Dortmund, Bochum, Münster, Herne, Minden in Bocholt oder Hattingen.

Von dpa