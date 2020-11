Coup in Zollamt: Fahnder prüfen möglichen Insidertipp

Emmerich (dpa) - Nach dem Einbruchscoup mit 6,5 Millionen Euro Beute in Emmerich am Niederrhein prüfen die Fahnder auch, ob es eine undichte Stelle bei Zoll oder Polizei gegeben hat. «Das war mein erster Gedanke: Da muss einer einen Tipp gegeben haben», sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Günter Neifer der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. «Jetzt wird geprüft: Wer genau wusste von dem Geld. Das gehört jetzt zu unseren Hausaufgaben.»