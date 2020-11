Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich positiv zu Überlegungen von Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) geäußert, die Weihnachtsferien wegen der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen möglicherweise früher starten zu lassen.

„Das ist sicherlich ein Teil der Debatte“, sagte Spahn am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ der Fernsehsender RTL und ntv. Für Eltern, Kinder und Lehrer sei Planbarkeit wichtig. „Das wäre mit so einer Maßnahme gegeben.“ Das könnte auch Teil der Debatte am Montag sein, wenn die Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weiteren Schritte zur Pandemiebekämpfung beraten.

SPD sieht nächstes Chaos

Dagegen wirft die SPD-Fraktion im Landtag Laschet vor, mit seinen Äußerungen das nächste Chaos ausgelöst zu haben. Noch vor wenigen Tagen habe Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) die Idee einer Verlängerung der Winterferien als untauglich bezeichnet. „Wie sollen die Verantwortlichen in den Schulen und bei den Trägern und auch die Eltern jetzt noch wissen, woran sie sind?“, kritisierte Fraktionsvize Jochen Ott. Die SPD-Landtagsfraktion werde die Gelegenheit nutzen, um auf einem von ihr und den Grünen organisierten Online-Schulgipfel in der kommenden Woche mit Verantwortlichen darüber zu sprechen.

Zusätzliche Ferientage sollen an Karneval wieder abgezogen werden

Laschet hatte am Dienstag einen früheren Beginn der Winterschulferien in NRW um zwei Tage ins Spiel gebracht. Dies sei eine „denkbare Möglichkeit“, sagte er im WDR Fernsehen. Konkret würde das bedeuten, dass die Winterferien schon am 21. und nicht erst am 23. Dezember beginnen würden. Damit wäre der letzte Schultag vor Weihnachten bereits der 18. Dezember.

Die Landesregierung werde das mit Verbänden erörtern, sagte Laschet weiter. „Die Idee ist nicht schlecht.“ Hintergrund der Überlegungen ist, dass die Menschen einige Tage vor Weihnachten die Kontakte möglichst beschränken sollten, damit es bei den Familienfeiern nicht zu Ansteckungen kommt.

Die zwei zusätzlichen Winterferientage könnten nach Plänen der Landesregierung dann Karneval wieder abgezogen werden. Normalerweise haben die Schüler in NRW rund um Rosenmontag unterrichtsfrei. Das Schulministerium denke über diese Ersatzlösung nach, sagte Laschet. „Denn eines ist klar: Karneval gibt es nächstes Jahr gar nicht.“ Und eigentlich sollte man in der Zeit auch nicht in Skiurlaub fahren, fügte er hinzu.