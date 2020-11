Behörde hält Pläne zu Atomlager Würgassen für unzulässig

Würgassen (dpa/lnw) - Ein geplantes Zwischenlager für radioaktive Abfälle in Würgassen im östlichen NRW ist nach Ansicht der zuständigen Behörde auf dem anvisierten Areal unzulässig. Das von der Bundesgesellschaft BGZ für den Lagerbau angestrebte Gelände sei im gültigen Regionalplan «als Fläche für Kraftwerke und einschlägige Nebenbetriebe» ausgewiesen, berichtete die Bezirksregierung Detmold am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Die Nutzung als Lager- und Umschlagplatz für jegliche Abfälle gehört nicht zu den zulässigen Nutzungen.» Das habe man der BGZ am Dienstag mitgeteilt. «Die Ziele des geltenden Regionalplans stehen dem Vorhaben der BGZ entgegen.»

Von dpa