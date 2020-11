Freizeitpark in Kalkar plant «Drive-In-Weihnachtsmarkt»

Kalkar (dpa/lnw) - Der Freizeitpark Wunderland in Kalkar plant angesichts der Corona-Pandemie einen «Drive-In-Weihnachtsmarkt». Die Besucher sollten dabei ihre Autos nicht verlassen, sagte eine Sprecherin des Freizeitparks am Mittwoch. Vorgesehen seien rund 2,5 Kilometer Strecke auf dem weitläufigen einstigen Kraftwerksgelände mit Kunstschnee, Musik, Buden mit Eintopf und Glühwein und einer Krippe, an der auch echte Kamele zu sehen sein sollen. Sie kommen von einem Zirkus, der auf dem Parkgelände überwintert. Die Strecke führt auch durch drei Hallen des Freizeitparks.