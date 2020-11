Wiesbaden/Düsseldorf (dpa/lnw) - Im laufenden Schuljahr sind in Nordrhein-Westfalen erneut mehr Kinder eingeschult worden. Mit 165 700 Schulanfängern lag die Zahl um 2,6 Prozent über dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Der Zuwachs entsprach damit genau der bundesweiten Entwicklung (plus 2,6 Prozent auf knapp 753 000).

Von dpa