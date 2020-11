Laumann: Zahlen noch in «besorgniserregender Dimension»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat in der Corona-Pandemie noch kein Signal der Entwarnung gegeben. «Die Zahlen bleiben in besorgniserregender Dimension», sagte Laumann am Mittwoch in einer Unterrichtung des Landtags. In elf Kreisen und kreisfreien Städten liege der Inzidenzwert bei 100 000 Einwohnern in sieben Tagen über 200. In weiteren 38 Kommunen liege der Inzidenzwert über 100.

Von dpa