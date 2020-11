Gesundheitsminister Laumann unterrichtet über Corona-Lage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum zweiten Mal binnen zwei Wochen unterrichtet die schwarz-gelbe Landesregierung den NRW-Landtag über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) legt am Mittwoch (10.00 Uhr) im Plenum dar, was im Land geplant ist, um die Pandemie zu bewältigen. Ende Oktober hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dem Landtag Rechenschaft abgelegt.

Von dpa