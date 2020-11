Missbrauchsfall Münster: 19 weitere Beschuldigte bekannt

Münster -

Zwei Tage vor dem Auftakt zum Prozess um den Missbrauchskomplex Münster gehen die Staatsanwaltschaften von 30 Beschuldigten mit Bezug zu dem ausufernden Fall aus. Zusätzlich zu den bereits von der Staatsanwaltschaft Münster angeklagten Fällen haben Ermittler in Köln in den vergangenen Wochen inzwischen 19 zunächst unbekannte Beschuldigte aus mehreren Bundesländern identifiziert, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag sagte. Der «WDR» hatte zuvor berichtet.