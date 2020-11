Krisenstab: Maskenpflicht für Grundschüler soll kommen

Krefeld (dpa/lnw) - Die Stadt Krefeld will noch vor dem Wochenende eine Maskenpflicht für Grundschüler auch im Unterricht aussprechen. Es liefen aber weiterhin letzte juristische Prüfungen zur Umsetzung dieser Schutzmaßnahme, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag nach einer Beratung des Krefelder Corona-Krisenstabs. Die Entscheidung sei noch nicht final. Zuletzt hatte die Stadt schon die dringende Empfehlung ausgesprochen, dass Schülerinnen und Schüler an Krefelder Grundschulen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollen. In Krefeld gibt es 29 Grundschulen.

Von dpa