Rund 23 000 Gänse im letzten Quartal 2019 geschlachtet

Das Angebot an frisch geschlachteten Gänsen aus NRW könnte nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer in diesem Jahr coronabedingt etwas sinken, weil die Landwirte möglicherweise etwas weniger Tiere erzeugt hätten. Am Preis von rund 15 Euro je Kilo habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nichts geändert.