NRW mahnt: Müssen bei Imam-Ausbildung vorankommen

Ein Grund für diesen traurigen Missstand sei, dass die meisten Imame nicht in Deutschland sozialisiert seien und auch die deutsche Sprache nicht beherrschten, sagte Güler. Am Nachmittag wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Deutsche Islam Konferenz per Video eröffnen, dort wird es zentral um die Imam-Ausbildung gehen. Unter allen Bundesländern leben die meisten der geschätzt rund fünf Millionen Muslime in NRW. In Köln sitzt der größte Islam-Dachverband, die türkische Ditib, die über rund 1100 Imame verfügt - alle aus Ankara entsandt.

Im April 2021 soll der erste verbandsunabhängige Lehrgang in deutscher Sprache für islamische Prediger beginnen. Hinter der zweijährigen Ausbildung in Osnabrück am Islamkolleg Deutschland, gefördert vom Bundesinnenministerium und dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium, steht unter anderem der Zentralrat der Muslime, aber kein großer Islamverband.

Die Ditib als größte islamische Dachorganisation untersteht direkt der staatlichen Religionsbehörde Diyanet in Ankara, ihre Imame werden von der Türkei bezahlt. Nach heftiger Kritik an ihrer Abhängigkeit von der türkischen Regierung hatte der Ditib-Bundesverband zu Jahresbeginn eine Ausbildung «Imame made in Germany» in einem eigenen Zentrum in der Eifel eingeleitet, mit zunächst 22 Teilnehmern und nur teilweise in deutscher Sprache. Wo sie eingesetzt werden sollen und ob auch diese von Ankara bezahlt werden, blieb aber unklar.