Krisenstab berät über Maskenpflicht für Grundschüler

Krefeld (dpa/lnw) - In Krefeld könnte am Dienstag die Entscheidung in der Frage kommen, ob dort Grundschüler künftig auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung als Corona-Schutzmaßnahme tragen müssen. Der Krisenstab berate aktuell darüber, berichtete ein Sprecher der Stadt am Vormittag. Am Nachmittag (14 Uhr) sei eine Pressekonferenz geplant, auf der es vermutlich auch um diese Entscheidung gehe.

Von dpa