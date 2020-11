Zahl der überschuldeten Verbraucher in NRW sinkt

Neuss (dpa/lnw) - Die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Nordrhein-Westfalen ist trotz Corona in diesem Jahr leicht gesunken. Dennoch könne im bevölkerungsreichsten Bundesland nach wie vor mehr als jeder zehnte Erwachsene seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Dienstag veröffentlichen «Schuldneratlas 2020». Danach sind derzeit rund 1,74 Millionen Verbraucher in NRW überschuldet, 12 000 weniger als noch vor einem Jahr.

Von dpa