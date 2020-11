MSV Duisburg daheim weiter sieglos und nun auf Abstiegsplatz

Duisburg (dpa/lnw) - Ex-Bundesligist MSV Duisburg ist nach der dritten Heim-Niederlage in Serie in der 3. Liga auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Am Montagabend verlor das Team von Trainer Torsten Lieberknecht gegen Viktoria Köln 1:3 (1:1). Die Tore für die Gäste schossen Timmy Thiele (34. Minute), Albert Bunjaku (52./Foulelfmeter) und Marcel Risse (77.). Der MSV war durch Moritz Stoppelkamp (22.) in Führung gegangen.

Von dpa