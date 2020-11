SPD und Grüne laden zu Schulgipfel kommende Woche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Streit um Corona-Maßnahmen an Schulen bei stark steigenden Infektionszahlen laden die Oppositionsparteien SPD und Grüne zu einem Gipfeltreffen am 17. November ein. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, sagte der «Rheinischen Post» (Dienstag): «Der Ministerpräsident weigert sich, unseren Rat anzunehmen, obwohl in den Schulen deutlich mehr passieren muss. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, selbst zu einem Schulgipfel einzuladen und mit allen Beteiligten konstruktive und innovative Lösungen zu finden.» Geplant sei eine hybride Veranstaltung in Duisburg. Es sollten unter anderem Akteure von Eltern-, Schüler- und Lehrerverbänden eingeladen werden. Auch die «WAZ» berichtete.

Von dpa