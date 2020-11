Räuber mit Maske überfällt Tankstelle: Tat in Herford?

Bielefeld/Herford (dpa/lnw) - Ein Räuber mit einer Karnevalsmaske hat möglicherweise in Bielefeld und Herford kurz hintereinander mit derselben Masche zugeschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überfiel ein unbekannte Täter am Freitagabend (6.11.) eine Tankstelle in Herford. Er habe mit einer Schusswaffe gedroht und sei mit der Beute geflohen. Zeugen sprachen von einer «Joker-Maske». Kurz danach habe am Samstagmorgen in einem Verbrauchermarkt in Herford ein genauso beschriebener Mann versucht, Beute zu machen. Dort scheiterte der Überfall aber an Sicherungsmaßnahmen. Die Polizei gründete eine Kommission «Maske» und prüft Parallelen zu ähnlichen Fällen in Bielefeld.

Von dpa