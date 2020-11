Reul: AfD wird in NRW nicht vom Verfassungsschutz beobachtet

Düsseldorf (dpa) - Der Landesverband der rechtspopulistischen AfD wird in Nordrhein-Westfalen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Es lägen «derzeit keine verdichteten Anhaltspunkte für den Verdacht von rechtsextremistischen Bestrebungen vor», heißt es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Grünen-Oppositionsfraktion. Der Düsseldorfer Landtag wird sich am Freitag im Plenum mit der Auswertung des rund 130 Seiten starken Dokuments «Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen» befassen.

Von dpa