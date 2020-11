Fast 950 Soldaten helfen in NRW-Gesundheitsämtern

Bonn (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen helfen derzeit 944 Soldaten bei Gesundheitsämtern aus. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind damit aktuell die meisten Soldaten im Rahmen der Corona-Amtshilfe eingesetzt, wie die Bundeswehr am Montag mitteilte. Schwerpunkte seien auch in Bayern (694) und Berlin (396). Die Soldaten unterstützen demnach die Ämter bei der Kontaktnachverfolgung und der Kontaktpersonen-Betreuung. Vor dem Job als Kontakt-Nachverfolger erhielten sie eine Schulung zum «Containment-Scout», so die Bundeswehr. Dabei würden sie speziell auf den Telefondienst in Gesundheitsämtern vorbereitet.

Von dpa