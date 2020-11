Reisende sehen aus dem Zugfenster Dieb mit Sachen weglaufen

Duisburg (dpa/lnw) - Als die eingeschlafenen Frauen die Augen wieder aufmachen, sehen sie aus dem Zugfenster einen Mann mit ihren Sachen vom Bahnsteig gehen: Ein Taschendieb hat zwei Touristinnen im ICE Geld, Dokumente, Kreditkarten und Smartphones gestohlen. Die beiden Frauen aus Venezuela berichteten am Samstagmorgen der Bundespolizei in Dortmund von der Tat auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Dortmund, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Von dpa