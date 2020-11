Tier knabbert Kabel an: Brand mit 100 000 Euro Schaden

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Ein Tier hat im lippischen Bad Salzuflen die Verkabelung in einem Dachstuhl angeknabbert und so einen Wohnhausbrand mit einem Schaden von etwa 100 000 Euro verursacht. Der Nager - vermutlich ein Marder oder eine Ratte - habe an den Kabeln einen technischen Defekt ausgelöst, teilte die Polizei am Montag mit. Das Haus sei nach dem Feuer am Sonntagmorgen unbewohnbar.

Von dpa