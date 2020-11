Uniklinik Düsseldorf lockert Aufnahmestopp

Wegen eines Anstiegs bei Corona-Fällen hatte die Uniklinik befristet von Donnerstag bis Sonntag nur noch Notfallpatienten stationär aufgenommen. Damit sollte erreicht werden, dass bei Personal und Betten die Belastungs- beziehungsweise Kapazitätsgrenzen nicht überschritten werden. Aktuell werden in der Uniklinik 56 Corona-Patienten behandelt, davon 18 auf Intensivstationen.

Am Universitätsklinikum Düsseldorf werden jährlich mehr als 50 000 Patienten stationär versorgt. Gemessen an der Bettenzahl ist es einem Ranking zufolge das siebtgrößte Klinikum in Nordrhein-Westfalen.