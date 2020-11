Pinkwart: Mehr Tempo beim Bau von Wasserstoffpipelines

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert mehr Tempo beim Aufbau eines Transportnetzes für Wasserstoff in Deutschland. Pinkwart verwies am Montag auf Schätzungen, nach denen in Deutschland im Jahr 2050 rund 6000 Kilometer Wasserstoffpipelines benötigt würden. Bislang gebe es nur einen Bruchteil davon. Überregionale Wasserstoffpipelines seien aber essenziell für den Aufbau eines Wasserstoffmarktes.

Von dpa