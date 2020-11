Vier Personen bei Zusammenstoß auf L213 schwer verletzt

In der Nacht zu Montag war demnach ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer in Richtung Bergheim-Glessen unterwegs, als ihm ein Auto in einer Linkskurve entgegenkam. Er konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto. Neben dem 20 Jahre alten Fahrer befanden sich drei weitere Personen in dem Fahrzeug. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer verletzte sich leicht.

Die Polizei fand im Auto des 20-Jährigen Indizien für Alkoholkonsum. Eine Blutprobe des Fahrers wurde angeordnet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, so die Polizei.