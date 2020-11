Haus von Familie nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Bad Salzuflen im Kreis Lippe hat eine fünfköpfige Familie ihr Wohnhaus verloren. Das Feuer am Sonntagmorgen hätte es unbewohnbar gemacht, teilte die Feuerwehr mit. Nachbarn hatten den Brand entdeckt und die Familie - eine Mutter mit ihren vier Kindern - aus dem Schlaf geklingelt. Sie hätten sich dann selbst und ihre drei Hunde in Sicherheit bringen können, als die Feuerwehr eintraf. Schon bei der Anfahrt war den Angaben zufolge eine dicke Rauchsäule zu sehen.

Von dpa