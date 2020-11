RW Essen weiter unbesiegt: Mit Geduld an die Tabellenspitze

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga West stellte sich Christian Neidhart auf weitere qualvolle Pflichtaufgaben gegen defensive Gegner ein. «Es wird ganz viele solche Spiele gegen defensive Gegner geben», sagte der Trainer von Rot-Weiss Essen nach dem zähen 2:0 (0:0)-Erfolg am 14. Spieltag beim Tabellen-17. SV Bergisch Gladbach. Doch am Ende zählt für den Top-Favoriten auf den Aufstieg nur das Ergebnis. «Jeder erwartet, dass wir gewinnen», sagte Neithart sachlich: «Und das haben wir auch getan.»