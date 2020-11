Ein Toter bei Hausbrand in Herscheid

Herscheid (dpa) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Herscheid (Märkischer Kreis) ist ein 42 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte waren am Nachmittag zu dem Feuer im Ortsteil Reblin gerufen worden, nachdem Anwohner einen lauten Knall gehört hatten, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Bei der Absuche des Brandortes fanden die Feuerwehrleute den Leichnam eines 42-jährigen Mannes aus Lüdenscheid. Beim Versuch, dem 42-Jährigen zu helfen, war ein weiterer Mann leicht verletzt worden und kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa