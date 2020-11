Einigung auf neuen Tarifvertrag im NRW-Nahverkehr

Dortmund (dpa/lnw) - Für die rund 30 000 Beschäftigten kommunaler Nahverkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen gibt es einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi und der kommunale Arbeitgeberverband hätten sich am Samstag nach zweitägigen Verhandlungen auf die Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst geeinigt, teilte die Gewerkschaft in Düsseldorf mit. Die Verdi-Tarifkommission habe dem Ergebnis bereits mehrheitlich zugestimmt.

Von dpa