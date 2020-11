Tina Hermann und Alexander Gassner deutsche Skeleton-Meister

Winterberg (dpa) - Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann vom WSV Königssee hat in Winterberg ihren fünften nationalen Meistertitel in Serie geholt. Die 28-Jährige gewann am Samstag nach zwei Läufen mit 0,20 Sekunden Vorsprung vor Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland). Dritte wurde Hannah Neise (BSC Winterberg). «Das waren spannende Rennen, in denen es sehr eng zuging. Die Leistungen der Mädels waren bei sehr guten Bahnverhältnissen sehr positiv», sagte Bundestrainer Christian Baude.

Von dpa