Campino: Als Leseratte in der Schule sitzengeblieben

Düsseldorf (dpa) - Campino, frisch gekürter Bestseller-Autor, hat verraten, als Leseratte in der siebten Klasse sitzengeblieben zu sein. Er habe nur noch gelesen, berichtete der Sänger der Toten Hosen (58) in einem Interview, das am Freitag auf der Homepage der Band erschienen ist. «Ich habe nichts anderes mehr gemacht, kein Mathe, kein Latein, kein gar nichts. Am Ende bin ich sang- und klanglos durchgerasselt.» In Deutsch sei er «ganz okay» gewesen, Englisch habe ihm nie Probleme bereitet. Campinos Mutter war Engländerin.

Von dpa