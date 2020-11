Das Ergebnis solle erst abgewartet werden, teilte Ordnungsdezernent Christian Zaum mit. Bislang sei daher auch noch kein Verwarngeld verhängt worden, so Zaum am Freitag. Am Tag zuvor hatte die Verwaltung noch mitgeteilt, dass das Ordnungsamt ab sofort «mit intensiveren Kontrollen» beginne «die auch Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach sich ziehen können».

Tatsächlich habe man es bisher weiter bei mündlichen Hinweisen belassen, so der Rechtsdezernent. Der Ordnungsdienst habe zwar «noch viele Menschen ohne Alltagsmaske angetroffen, die aber allesamt auf Ansprache hin verständnisvoll reagierten und eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzogen». Ansonsten werde die generelle Maskenpflicht schon «sehr weitreichend befolgt».

Sollte das Verwaltungsgericht die Allgemeinverfügung der Stadt am Montag bestätigen, «würden ab Dienstag entsprechende Bußgelder in Höhe von 50 Euro je Verstoß verhängt», so die Stadt. In Düsseldorf gilt seit dieser Woche eine generelle Maskenpflicht für Passanten. Ausgenommen sind unter anderem Parks und Friedhöfe.