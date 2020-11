Schalke-Trainer Baum kann wieder mit Uth und Kabak planen

Gelsenkirchen (dpa) - Manuel Baum kann für das wichtige Auswärtsspiel des FC Schalke 04 beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder mit Ozan Kabak und Mark Uth planen. Der 20 Jahre alte türkische Abwehrspieler hat seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen und wäre wieder eine Alternative für die Startelf des Fußball-Bundesligisten. Kreativspieler Uth hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen und war beim 4:1 im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt am Dienstag geschont worden. Ob beide in Mainz zur Anfangsformation gehören, verriet Baum am Freitag aber nicht.

Von dpa