Rheinische Kirche wählt neue Führung im Januar digital

Ursprünglich waren für die Synode mit fast 200 stimmberechtigten Vertretern der Kirchenkreise neben drei digitalen Arbeitstagen zwei Präsenztage in Düsseldorf geplant. An diesen sollte unter anderem die Nachfolge des amtierenden Präses Manfred Rekowski, der in den Ruhestand tritt, bestimmt werden. Um die Nachfolge des 62 Jahre alten Rekowski bewerben sich drei Kandidaten.

Die mit 2,45 Millionen Mitgliedern zweitgrößte Landeskirche umfasst Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland.