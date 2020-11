Profi vom FC Chelsea: Corona-Bußgeld in Düsseldorf zahlen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Profi des Londoner Fußballclubs FC Chelsea muss in Düsseldorf ein Corona-Bußgeld in Höhe von 400 Euro zahlen. Das Amtsgericht verwarf am Donnerstag den Einspruch des 18-Jährigen, nachdem dieser nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen war (Az: 183 Owi 52/20).