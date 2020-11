Frau stirbt an Stich- und Schnittwunden: U-Haft für Ehemann

Paderborn (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod seiner 20 Jahre alten Frau in Paderborn sitzt der tatverdächtige Ehemann (29) in Untersuchungshaft. Die Obduktion habe bestätigt, dass die Syrerin mit einer Vielzahl von Schnitt- und Stichverletzungen getötet wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag weiter mit. Sie gehen nach ersten Ermittlungen davon aus, dass Beziehungsprobleme der Hintergrund des Gewaltverbrechens sind. Der tatverdächtige Syrer hatte Dienstagnacht selbst die Polizei angerufen und gesagt, seine Frau getötet zu haben. Die Leiche war mit massiven Wunden am Hals in einem Auto gefunden worden. Auch den Ehemann konnte die Polizei noch vor Ort festnehmen.

Von dpa