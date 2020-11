Fürth (dpa/lnw) - Die SpVgg Greuther Fürth startet ohne Personalsorgen ins Zweitliga-Spitzenspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Bochum. Die Situation sei «sehr erfreulich», sagte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. Bis auf Rekonvaleszent Emil Berggreen seien «alle Spieler an Bord» für das Duell zwischen dem fränkischen Tabellen-Fünften und dem -Zweiten.

Von dpa