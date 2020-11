1Live Krone:Capital Bra, Mark Forster und Loredana nominiert

Köln (dpa) - Der Musiker Mark Forster, die Rapperin Loredana und ihr Rap-Kollege Capital Bra sind für den Radiopreis «1Live Krone» nominiert worden. Das teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. Forster geht unter anderem in der Kategorie «Bester Künstler» ins Rennen und hat mit Clueso, Fynn Kliemann, Joris und Nico Santos namhafte Konkurrenz. Ähnlich sieht es beim Gegenstück «Beste Künstlerin» aus, wo neben Loredana auch Amilli, Juju, LEA und Mathea nominiert wurden. Bei «Bester HipHop Act» bekommt es Capital Bra mit Apache 207, KitschKrieg, Kontra K, Ufo361 und - sie gehört zu den Doppelnominierungen - Juju zu tun.

Von dpa