25-Jährigen niedergeschlagen und halbnackt zurückgelassen

Schwerte (dpa/lnw) - Ein 25 Jahre alter Mann ist nachts in Schwerte nach Polizeiangaben auf offener Straße niedergeschlagen und halbnackt zurückgelassen worden. Die drei unbekannten Täter hätten ihm Jacke und T-Shirt vom Körper gerissen und auch die Hose ausgezogen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Mit der Kleidung seien die Täter geflüchtet, Wertsachen habe das Opfer nicht dabei gehabt. Passanten hatten die Polizei gerufen, weil der verwirrte und spärlich bekleidete Mann nach dem Überfall am frühen Sonntagmorgen versucht hatte, Autos anzuhalten. Der 25-Jährige erlitt unter anderem einen Kieferbruch. Die drei Angreifer hätten zuvor herumgegrölt und den Mann grundlos beleidigt und geschlagen, so die Polizei.

Von dpa