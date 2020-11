Beschlagene Scheiben verraten schläfrigen Autoknacker

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Autoknacker ist im Wagen seiner Wahl in Mönchengladbach von Müdigkeit übermannt worden und eingeschlafen. Während er zunächst noch Glück hatte und trotz lärmender Alarmanlage nicht entdeckt worden war, änderte sich das am Morgen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da bemerkte ein Zeuge, dem schon die Alarmanlage aufgefallen war, beschlagene Scheiben am Auto und rief die Polizei.

Von dpa