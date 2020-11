Sylvie Meis: Wusste bei Hochzeit, dass ich ein Alpaka werde

Köln (dpa) - TV-Moderatorin Sylvie Meis hat im September im Bewusstsein um eine zukünftige Rolle als ein zotteliges Wolltier geheiratet. «Als ich in meinem Hochzeitskleid in Florenz stand, wusste ich schon, dass ich wenige Wochen später ein Alpaka sein werde», sagte die 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Die Niederländerin, die in Hamburg lebt, heiratete damals ihren Partner Niclas Castello.

Von dpa