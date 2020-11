Coronafall bei Eishockey-Perspektivteam vor Deutschland Cup

Düsseldorf (dpa) - Kurz vor dem Start des Eishockey-Deutschland-Cups gibt es einen weiteren Coronafall. Torhüter Mirko Pantkowski von der Düsseldorfer EG ist im Rahmen der Testungsreihe zum Trainingsstart seines Teams positiv getestet worden. Das teilte die DEG am Mittwoch mit. Der beschwerde- und symptomfreie 22-Jährige muss daher seine Teilnahme am Deutschland Cup für das Olympia-Perspektivteam absagen. Seinen Kaderplatz in der deutschen Auswahl von Trainer Tobias Abstreiter nimmt dessen DEG-Teamkollege Hendrik Hane ein.

Von dpa