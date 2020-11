Fußgänger stirbt nach Zusammenprall mit Auto

Bünde (dpa/lnw) - Ein Fußgänger ist nach einem Zusammenprall mit einem Auto im Kreis Herford im Krankenhaus gestorben. Die Ärzte hätten noch einen Tag lang um sein Leben gekämpft, doch die Verletzungen durch den Unfall seien zu schwer gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 41 Jahre alte, alkoholisierte Mann war am Montag ohne erkennbaren Grund auf eine Straße in Bünde getreten und von dem Auto erfasst worden.

Von dpa