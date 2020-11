Maskenpflicht: Düsseldorf droht mit 25 000 Euro Bußgeld

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Düsseldorf können Verstöße gegen die neue stadtweite Maskenpflicht theoretisch mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Das geht aus der Allgemeinverfügung vor, die Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt am Dienstagabend veröffentlicht hat. In der Praxis lägen die Bußgelder wesentlich niedriger, stellte die Stadt am Mittwoch klar. An etlichen Stellen werden derweil weitere Hinweise auf die neue Regelung angebracht beziehungsweise angezeigt.

Bislang galt die Maskenpflicht - wie in anderen Städten - in Düsseldorf nur für belebte Wege und Plätze. Die jetzt generelle Maskenpflicht, von der unter anderem Friedhöfe, Wälder und Parkanlagen sowie Rad- und Autofahrer ausgenommen sind, wird mit dem hohen Infektionsgeschehen begründet.

Die Pflicht betrifft, wie ein Stadtsprecher bestätigte, auch zum Beispiel Eltern auf Spielplätzen. In der Coronaschutz-Verordnung für NRW heißt es bislang nur, dass man dort Maske tragen soll, wenn man den Mindestabstand nicht einhalten kann. Düsseldorf geht hier strenger vor. Man werde auch entsprechende Schilder an Spielplätzen anbringen, so die Stadt.

Die Verwaltung hat bereits begonnen, die bisherigen Hinweisschilder für die Maskenpflicht zu verändern - bislang hing jeweils noch ein Zusatz drunter, zu welchen Uhrzeiten die Pflicht gilt. Zum Beispiel von 10 bis 19 Uhr. «Diese bisherigen Hinweise werden entfernt», erklärte ein Stadtsprecher. An der bekannten Düsseldorfer Königsallee wurden zudem erste Bodenmarkierungen angebracht. Laut Stadt sollen an «stark frequentierten» Gehwegen 600 dieser Piktogramme aufgesprüht werden, um an die Maskenpflicht zu erinnern.

Auch an den Einfallstraßen wird laut Stadt auf den elektronischen Tafeln, die sonst zum Beispiel Staus anzeigen, ab Mittwoch der Text ausgespielt: «Ab heute Mund-Nasen-Bedeckung im ganzen Stadtgebiet».

Kontrolliert werden soll die neue Verfügung durch das Ordnungsamt bei den üblichen Streifengängen. Die Stadt droht mit drakonischen Strafen. So heißt es in der Allgemeinverfügung, dass das vorsätzliche oder fahrlässige Weglassen einer Mund-Nasen-Bedeckung «mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden» könne. Bislang erhob die Stadt in der Praxis allerdings nur Bußgelder von 50 Euro bei Verstößen auf Gehwegen. Dabei werde es auch bleiben, teilte die Stadt mit. Die hohe Summe gebe die Gesetzgebung theoretisch her.

Beim Düsseldorfer Verwaltungsgericht waren am Mittwoch laut einer Sprecherin zunächst noch keine Eilanträge gegen die generelle Maskenpflicht eingegangen. Über den Text der Allgemeinverfügung gibt es allerdings schon Verwirrung. So heißt es dort, dass die Maskenpflicht auf den öffentlichen Straßen und Wegen bestehe, wenn man nicht einen Abstand von fünf Metern garantieren könne. Der deutschlandweit gültige Mindestabstand liegt eigentlich bei 1,5 Metern.

Rechtsdezernent Christian Zaum sprach gegenüber der «Rheinischen Post» von einer missverständlichen Formulierung. Es seien eher fünf Quadratmeter um eine Person herum gemeint. Zur Begründung der generellen Maskenpflicht sagte Zaum, so schaffe man klare Verhältnisse. So habe es bisher trotz mehrerer hundert Schilder immer wieder Anfragen von Bürgern gegeben, wo die Maskenpflicht nun gelte und wo nicht. Diese Unsicherheit werde nun beseitigt, so Zaum zur «Rheinischen Post». Es erwarte aber niemand, dass man um Mitternacht auf einer leeren Straße eine Maske trage, sagte der Dezernent.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) respektiert nach eigenen Worten die generelle Maskenpflicht in Düsseldorf. Dies sei eine «kommunale Entscheidung», die durch die Coronaschutz-Verordnung möglich sei. «Ich bin ein großer Befürworter, Maske zu tragen, wo man den Mindestabstand nicht einhalten kann», sagte Laumann: Wenn es in Düsseldorf viele Räume gebe, wo dies der Fall sei, sei diese Entscheidung «nicht zu kritisieren».