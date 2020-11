Haus nach tödlicher Explosion in Wuppertal abgerissen

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach einer tödlichen Explosion in Wuppertal ist ein stark beschädigtes Mehrfamilienhaus bereits abgerissen worden. Die Ermittlungen zur Ursache der Detonation am Sonntagmorgen dauerten unterdessen weiter an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Das Haus sei zwar an das Gasnetz angeschlossen gewesen, Hinweise auf eine beschädigte Gasleitung habe man bislang aber nicht.

Von dpa