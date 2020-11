«Aktenzeichen XY» rollt 34 Jahre alten Mord an Mädchen auf

Neukirchen-Vluyn (dpa/lnw) - Mehr als 34 Jahre nach dem Mord an einem zehnjährigen Mädchen in Neukirchen-Vluyn will die Duisburger Polizei den Fall mit Hilfe der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ...» neu aufrollen. Die Sendung werde am Mittwochabend (4. November) ab 20.15 Uhr ausgestrahlt, teilte die Duisburger Polizei am Dienstag mit. Die Fahnder hofften auf zahlreiche Zuschauer aus der Region und auf einen entscheidenden Hinweis, um den bisher ungelösten Fall doch noch zu klären.

Von dpa