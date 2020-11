Bahnsteige in Hagen wegen verdächtigem Koffer gesperrt

Hagen (dpa/lnw) - Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks hat die Bundespolizei am Dienstagnachmittag Teile des Hauptbahnhofs in Hagen gesperrt. Der Koffer sei mitten auf einem Bahnsteig abgestellt und sein Besitzer sei durch Durchsagen nicht ermittelt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Gleise 1 bis 6 wurden vorsorglich gesperrt. «Wir gehen hier aufgrund der Örtlichkeit mitten auf einem Bahnsteig in einem Bahnhof auf Nummer sicher», sagte der Sprecher.