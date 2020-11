Schalke runderneuert gegen Schweinfurt: Mit Fährmann im Tor

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 tritt im DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt am Dienstag mit zahlreichen frischen Kräften an. Von der Startelf der Ligapartie gegen den VfB Stuttgart (1:1) sind nur noch die drei Spieler Malick Tiaw, Kilian Ludewig und Matija Nastasic übrig geblieben. Unter anderem starten die seit dem Pokalsieg gegen Hertha BSC im Februar in Pflichtspielen sieglosen Schalker mit Ralf Fährmann im Tor. Auch Stürmer Vedad Ibisevic darf von Beginn an ran. Hamza Mendyl, der als einziger Profi noch ohne Saisoneinsatz ist, erhält ebenfalls eine Chance.

Von dpa