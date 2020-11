Mutmaßliche Zeugen drehen Video von tödlicher Messerattacke

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einer tödlichen Messerattacke in Dortmund am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall in einem Video festgehalten haben. Von einer Brücke in der Nähe des Tatortes aus seien in dem Filmclip 30 Sekunden der Tat festgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem seien zwei vermutlich jugendliche Personen zu hören, die sich auf Mazedonisch unterhalten. Bei beiden könne es sich um wichtige Zeugen handeln. Das Video sei über Dritte in die Hände der Ermittler gelangt.

